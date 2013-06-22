Обама предлагает отдать ФБР в руки республиканца
10:52, 22 июня 2013Мир
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Президент США Барак Обама предложил сенату назначить следующим директором Федерального бюро расследований республиканца Джима Коми.
Обама предложил назначить Коми директором ФБР / Фото: Whitehouse.gov
В случае утверждения Сенатом, предложенный Обамой Коми может заменить на этом посту Роберта Мюллера, который возглавил ФБР незадолго до терактов 11 сентября 2001 года, пишет Радио Свобода.
Нынешний глава ФБР должен уйти в отставку осенью этого года.
Джим Коми занимал должность заместителя министра юстиции США при президенте Джордже Буше и, как полагают, имеет опыт работы в борьбе с терроризмом.
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