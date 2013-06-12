В Турции девочка прошла таможню по паспорту единорога
Британская школьница Эмили Харрис пересекла границу Турции по игрушечному паспорту своего плюшевого единорога Лили.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
По словам матери девочки Ники Харрис, она не обратила внимания, что при подходе к пограничному контролю случайно дала 9-летней Эмили в руки игрушку. Когда же родители убирали паспорта после таможни, они заметили, что турецкий пограничник не только пропустил Эмили по паспорту единорога, но еще и проштамповал игрушечный документ. Они думали, что сейчас их догонят и заставят вернуться, но никаких действий со стороны пограничной службы не последовало.
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Еще более удивительным родителям девочки показалось то, что пограничник даже поговорил с Эмили, спросив, сколько ей лет. К тому же, по словам Ники, паспорт единорога внешне совсем не похож на настоящие британские паспорта.
Паспорт, который использовала Эмили, был выпущен компанией Bear Factory. В нем наклеена фотография игрушечного единорога и приведена вся информация о Лили Харрис — место и дата рождения, размеры и расцветка.