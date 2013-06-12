В Турции девочка прошла таможню по паспорту единорога

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

По словам матери девочки Ники Харрис, она не обратила внимания, что при подходе к пограничному контролю случайно дала 9-летней Эмили в руки игрушку. Когда же родители убирали паспорта после таможни, они заметили, что турецкий пограничник не только пропустил Эмили по паспорту единорога, но еще и проштамповал игрушечный документ. Они думали, что сейчас их догонят и заставят вернуться, но никаких действий со стороны пограничной службы не последовало.

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Еще более удивительным родителям девочки показалось то, что пограничник даже поговорил с Эмили, спросив, сколько ей лет. К тому же, по словам Ники, паспорт единорога внешне совсем не похож на настоящие британские паспорта.

Паспорт, который использовала Эмили, был выпущен компанией Bear Factory. В нем наклеена фотография игрушечного единорога и приведена вся информация о Лили Харрис — место и дата рождения, размеры и расцветка.