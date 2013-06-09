Сирийская армия ведет сражение за Алеппо

Сирийская армия начала крупномасштабную военную операцию "Северная буря"по освобождению от вооруженных формирований и возвращению под свой контроль провинции Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Сурия аль-Ан".

Войска атаковали позиции оппозиционной "Сирийской свободной армии"в городах Кафар-Хамра, Харейтан и Атариб. В Анданане армейские подразделения при поддержке бронетехники ведут бои с мятежниками за контроль над двумя автомагистралями, имеющими стратегическое значение для обеспечения вооруженной оппозиции в Алеппо, сообщил источник в командовании армии Сирии.

Алеппо второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 80 тысяч человек.

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