СМИ: В Украине создадут тренировочные лагеря для желающих воевать в Сирии (видео)

Об этом сообщает РИА Новый Регион со ссылкой на видеообращение Разумовского, опубликованное в Интернете.

«Мы пойдем по пути создания тренировочных лагерей, где будет проводить обучение военному делу, обращению с оружием, каким-то навыкам тактической, специальной подготовки», – сказал он.

Полковник прокомментировал упреки в том, что отправка добровольцев в Сирию может рассматриваться как наёмничество.

«Мы не будем наёмниками. Мы участвуем в этой войне только на условиях предоставления гражданства. Лично мне известны факты не только двойного, но и тройного гражданства не только высших чиновников, но и депутатов. И почему-то этот вопрос никого не волнует. Вопрос отказа от украинского гражданства – каждый будет решать сам», – подчеркнул он.

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По словам разведчика, для создания тренировочных лагерей потребуется помощь.

«Мы будем нуждаться в палатках, полевых кухнях, продуктах питания. Я хотел бы обратиться к так называемому «коммерческому сословию». Да, можно никуда не ехать воевать. Но, вы никогда не думали, что будет с вашим бизнесом, если, не дай Бог, после войны в Сирии этот вал огня докатится до Украины, Крыма, где исламисты уже поднимают голову. И кто вас тогда будет защищать? За эти зарплаты – никто. Когда президентский полк выгоняют забрасывать мешками прорванную канализацию в Бортничах в Киеве – это показатель. Поэтому любая помощь будет приветствоваться и учитываться», – добавил Разумовский.

Он уточнил, что для всех желающих присоединиться к добровольческому корпусу создана группа в социальной сети Facebook.