Председатель Китая говорит, что новые отношения с США будут беспрецедентными

После встречи главы США и КНР вместе вышли к журналистам, сообщает Синьхуа.

Говоря об отношениях нового типа между двумя державами -- КНР и США, Си Цзиньпин отметил, что все зависит от человека. Он полон уверенности в создании таких отношений, которые будут опираться на давнее и очень тесное сотрудничество двух стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что создание отношений нового типа между двумя державами будет беспрецедентным событием. В ходе активизации диалога, углубления взаимодоверия, развития сотрудничества и преодоления разногласий КНР и США должны непременно продвигать процесс создания таких отношений.

Председатель КНР заявил, что китайская и американская нации -- великие нации, и народы, проживающие в двух странах, также великие. Он заверил, что если обе стороны примут твердое решение, будут полны уверенности, будут иметь терпение и проявят мудрость, то непременно выполнят это дело и создадут отношения нового типа между собой.