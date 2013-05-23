Обама снял мораторий на перевод заключенных из Гуантанамо в Йемен

Узников тюрьмы на военной базе в кубинском заливе Гуантанамо последний раз отправляли в Йемен в декабре 2009 года, пишет РИА Новости.

В американских СМИ чрезвычайно широко обсуждалась тема возвращения освобожденных узников Гуантанамо к терроризму.

"Я снимаю мораторий на перевод заключенных в Йемен, и мы сможем рассматривать их дела индивидуально. Мы переведем в другие страны максимально возможное число заключенных, которым не предъявлены обвинения. В случае необходимости мы будем судить террористов в наших судах", - сказал Обама в выступлении по вопросам борьбы с терроризмом. Он вновь призвал конгресс закрыть Гуантанамо.

"Помимо политики, у конгресса нет никаких оправданий препятствовать нам в закрытии учреждения, которое больше никогда не должно открываться", - сказал Обама под аплодисменты собравшихся.