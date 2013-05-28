Из-за угроз КНДР глава южнокорейской разведки 3 месяца жил на работе
14:15, 28 мая 2013Мир
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Глава Службы национальной безопасности Южной Кореи Ким Чан Су три месяца жил на работе из-за угроз КНДР нанести ракетный удар.
Глава разведки Южной Кореи пошел домой спать
Об этом во вторник, 28 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Ренхап».
На днях Ким Чан Су впервые ушел ночевать домой. СМИ расценивают это как свидетельство постепенной нормализации обстановки на полуострове.
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Предыдущие три месяца Ким Чан Су практически не покидал здание администрации президента, где расположено и его ведомство. Он ел на рабочем месте и ночевал в здании по соседству. Это было связано с опасениями, что рост напряженности в отношениях страны с КНДР может закончиться вооруженной агрессией со стороны последней.
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