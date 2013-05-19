Дания победила на «Евровидении-2013», Огневич - на третьем месте

Победителем "Евровидения-2013" стала представительница Дании Эммили де Форест с песней "Only Teardrops". В ходе голосования певица набрала 281 балл.

Представительница Украины певица Злата Огневич с песней Gravity заняла третье место, набрав 214 баллов и уступив азербайджанцу Фариду Мамедову (234 балла).

Напомним, Злата Огневич выиграла национальный отбор в Украине и представила страну песней Gravity, авторы которой уже писали успешные произведения на Евровидение для Тины Кароль, Ани Лорак, Димы Билана, Дианы Гурцкой и Дмитрия Колдуна.

Для Украины это было 11-е выступление на престижном конкурсе, и на этот раз страну представляла крымчанка Огневич, которая с третьей попытки попала на конкурс.

На сцену Злату вынес великан - американец украинского происхождения Игорь Вовковинский. Его рост 2 метра 35 сантиметров.