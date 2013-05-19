Сирийская армия ударила по боевикам c четырех фронтов

Сирийская армия в воскресенье проводит крупномасштабное наступление на боевиков вооруженной оппозиции по четырем фронтам: в Аль-Кусейере (провинция Хомс) у ливанской границы, в провинции Хама, в районе Барзе в провинции Дамаск и в Дераа на юге страны рядом с Иорданией, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Эксперты называют операцию беспрецедентной в стратегическом и тактическом отношении, передает телеканал.

Как передает РИА Новости, подразделения сирийской армии атаковали позиции боевиков в Аль-Кусейре утром в воскресенье. Местные СМИ сообщают, что штурму предшествовала артиллерийская подготовка. Правительственные войска овладели центральной, южной и западной частями города, ожесточенные бои ведутся на севере Аль-Кусейра. По сообщениям сирийских и ливанских СМИ, боевики несут значительные потери, счет убитых и раненых идет на сотни. Военные оставили коридор безопасности на западе города, через него Аль-Кусейр покидают оставшиеся там мирные жители. "Аль-Маядин" сообщает, что армия приступила к разминированию районов, из которых были выбиты боевики.

Ливанское национальное информагентство сообщило о ракетном обстреле с территории Сирии города Хермель на севере Ливана, находящегося вблизи границы. О жертвах и разрушениях в результате обстрела не сообщается.

Продолжается преследование боевиков в восточных и северных пригородных районах Дамаска, в Барзе армия продолжает преследование боевиков, по данным "Аль-Маядин", там были уничтожены около 50 боевиков, и район находится под контролем правительственных войск.