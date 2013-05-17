New York Times: Россия поставила в Сирию партию новых противокорабельных ракет

Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на пожелавших остаться неназванными представителей американских властей, передают РИА Новости.

Сроки поставки в статье не уточняются. Ранее Москва неоднократно заявляла, что не поставляет Сирии никаких вооружений, кроме оборонительных, и не нарушает ни международное право, ни резолюции Совета Безопасности ООН. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия якобы не заключала никаких новых контрактов с Сирией, а выполняет старые контракты, которые касаются средств ПВО.

Источники New York Times, ссылающиеся на секретные доклады разведки, говорят, что речь идет о ракетах "Яхонт" с усовершенствованными системами наведения, которые делают оружие еще более эффективным. Дальность полета восьмиметровой трехтонной ракеты - 300 километров.

Как заявил газете эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Джеффри Уайт, поставка "Яхонтов" позволит властям Сирии оттеснить западный флот от своего побережья.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2010 по 2011 год Россия продала Сирии более 70 противокорабельных ракет "Яхонт". Источники New York Times утверждают, что речь идет о новой партии оружия с более совершенными характеристиками.