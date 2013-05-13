Израильского премьера раскритиковали за кровать на борту самолета

Главе правительства пришлось оправдываться, когда 10-й канал местного телевидения выяснил, что на авиалайнере, зафрахтованном в апреле для пятичасового полета в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер, была смонтирована отдельная спальня с двухместной кроватью, и это обошлось налогоплательщикам в 127 тысяч долларов, пишет РИА Новости.



"Когда премьер-министр узнал, сколько это стоило, он распорядился не устанавливать спальных отсеков при полетах в Европу", - отреагировала канцелярия Нетаньяху. В заявлении при этом разъясняется, что глава правительства летел в Великобританию ночью после насыщенного рабочего дня, а по прибытии ему предстояло участвовать в официальных церемониях и вести переговоры с зарубежными лидерами. Не имея собственного самолета, премьер-министр в Израиле арендует для поездок воздушное судно у коммерческих авиакомпаний.

Израильская пресса не поскупилась на критику Нетаньяху и сопровождавшей его супруги Сары. "Даже пятичасовой перелет для них слишком утомителен... Биби (прозвище премьера) - король, а когда король и королева поднимаются на борт самолета, цена не имеет значения", - пишет газета "Едиот Ахронот", ставя в пример президента Израиля Шимона Переса, который в свои 89 лет обходится в зарубежных поездках креслом в обычном рейсовом самолете.

История с кроватью произошла в разгар работы над бюджетом, от которого ждут существенного снижения социальных расходов государства и роста налогов. Акция протеста против экономической политики правительства собрала в минувшие выходные на улицах Тель-Авива свыше десяти тысяч человек.