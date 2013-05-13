Израильского премьера раскритиковали за кровать на борту самолета
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отказаться от кровати на борту самолета во время непродолжительных зарубежных поездок после того, как стоимость такого удовольствия стала достоянием гласности.
Главе правительства пришлось оправдываться, когда 10-й канал местного телевидения выяснил, что на авиалайнере, зафрахтованном в апреле для пятичасового полета в Лондон на похороны Маргарет Тэтчер, была смонтирована отдельная спальня с двухместной кроватью, и это обошлось налогоплательщикам в 127 тысяч долларов, пишет РИА Новости.
"Когда премьер-министр узнал, сколько это стоило, он распорядился не устанавливать спальных отсеков при полетах в Европу", - отреагировала канцелярия Нетаньяху. В заявлении при этом разъясняется, что глава правительства летел в Великобританию ночью после насыщенного рабочего дня, а по прибытии ему предстояло участвовать в официальных церемониях и вести переговоры с зарубежными лидерами. Не имея собственного самолета, премьер-министр в Израиле арендует для поездок воздушное судно у коммерческих авиакомпаний.
Израильская пресса не поскупилась на критику Нетаньяху и сопровождавшей его супруги Сары. "Даже пятичасовой перелет для них слишком утомителен... Биби (прозвище премьера) - король, а когда король и королева поднимаются на борт самолета, цена не имеет значения", - пишет газета "Едиот Ахронот", ставя в пример президента Израиля Шимона Переса, который в свои 89 лет обходится в зарубежных поездках креслом в обычном рейсовом самолете.
История с кроватью произошла в разгар работы над бюджетом, от которого ждут существенного снижения социальных расходов государства и роста налогов. Акция протеста против экономической политики правительства собрала в минувшие выходные на улицах Тель-Авива свыше десяти тысяч человек.