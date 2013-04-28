СМИ: Джохар Царнаев содержится в одиночной камере под постоянным надзором

Об этом заявил представитель тюрьмы Девенс Джон Коллаути (John Collauti), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Царнаева в ночь на пятницу поместили в тюремный комплекс Девенс (Devens) на территории бывшей военной базы в 65 километрах от Бостона. По данным телекомпании CNN, он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход.

Как сообщил Коллаути, в тяжелой стальной двери, за которой содержится обвиняемый в терроризме, имеется смотровое окно для наблюдения за заключенным, в камере также установлена видеокамера. Еду и медикаменты Царнаев получает через специальный люк в двери. Представитель тюрьмы заверил, что Джохару продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, на финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 200 получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта - Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый - его старший брат Тамерлан - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.