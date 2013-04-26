Президент США: ситуация в Сирии теперь резко изменилась

23:50, 26 апреля 2013
Мир
1955 0

Факт применения химического оружия в Сирии меняет ситуацию вокруг конфликта в стране - такую позицию озвучил президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме после встречи с королем Иордании.

"Применение любого оружия, в частности, артиллерийского обстрела, против мирного населения - само по себе ужасно. Однако применение оружия массового поражения против мирных граждан - вопиющее нарушение норм международного права, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Это заставляет пересмотреть позицию относительно конфликта в Сирии. Мы должны действовать осторожно и тщательно изучить ситуацию. Но думаю, что все согласятся, что мы не можем более стоять в стороне".

Ранее министр обороны США Чак Хейгел заявил, что власти Сирии используют для борьбы с оппозиционными боевиками нервно-паралитический газ зарин. Глава исследовательского отдела военной разведки Израиля генерал Йтай Барон также утверждает, что армия Сирии периодически применяет химическое оружие в ходе боевых действий. В качестве аргумента он привел видеозапись, на которой запечатлены люди, подвергшиеся воздействию зарина.

Ранее власти США предупреждали, что использование Дамаском оружия массового поражения станет спусковым крючком для начала военной интервенции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter