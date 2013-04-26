Президент США: ситуация в Сирии теперь резко изменилась

"Применение любого оружия, в частности, артиллерийского обстрела, против мирного населения - само по себе ужасно. Однако применение оружия массового поражения против мирных граждан - вопиющее нарушение норм международного права, - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Это заставляет пересмотреть позицию относительно конфликта в Сирии. Мы должны действовать осторожно и тщательно изучить ситуацию. Но думаю, что все согласятся, что мы не можем более стоять в стороне".

Ранее министр обороны США Чак Хейгел заявил, что власти Сирии используют для борьбы с оппозиционными боевиками нервно-паралитический газ зарин. Глава исследовательского отдела военной разведки Израиля генерал Йтай Барон также утверждает, что армия Сирии периодически применяет химическое оружие в ходе боевых действий. В качестве аргумента он привел видеозапись, на которой запечатлены люди, подвергшиеся воздействию зарина.

Ранее власти США предупреждали, что использование Дамаском оружия массового поражения станет спусковым крючком для начала военной интервенции.