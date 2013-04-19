Лукашенко против однополых браков – «не созрел для голубизны»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что введение в стране однополых браков неприемлемо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он сказал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Пока я Президент, не будет тут однополых браков. Народ это не приемлет», - заявил А.Лукашенко.

По его словам, сторонники таких решений отходят от христианских ценностей.

«Нам это чуждо. И ни на какие революции мы тоже не пойдем. Более того, мы не допустим никаких революций. Мы никого не будем давить, никого не будем травить. Пусть существует оппозиция – настоящая оппозиция. Пусть борется на президентских, парламентских выборах, но честно борется, не ломает, не крошит. Будут бомбить - получат по мозгам. Что тут непонятного? Мы действуем так же, как вы! Ну не созрели мы для голубизны – подождите немножко», - подчеркнул А.Лукашенко.