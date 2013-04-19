Лукашенко попросил Россию и ЕС не «наклонять Беларусь»

"МВФ, Запад, Евросоюз, да уже и Россия сегодня все в одну дуду дудят: давай приватизацию, продавай госпредприятия. Я ответил на этот вопрос: мы не против любое предприятие продать. Но платить надо нормальную цену. И не надо нас сильно наклонять, особенно наши партнеры, наши родные братья этого делать не должны", - заявил Лукашенко, передает РИА Новости.



"Почему сейчас нас не надо наклонять? Потому что рынок находится в самом низу, и сегодня за бесценок по бросовым ценам продаются предприятия. Мы на это не пойдем. Нормализуется ситуация на рынке, тогда будем обсуждать эти вопросы", - отметил он. "Если кто-то пытается использовать эту ситуацию, раздербанить нашу страну, то это не со мной", - добавил президент.