В Пакистане арестован экс-президент страны Мушарраф

Полиция Пакистана арестовала в пятницу экс-президента страны генерала Первеза Мушаррафа, скрывшегося в четверг из зала суда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Ордер на арест Мушаррафа был выдан по делу о незаконном аресте судей при введении чрезвычайного положения в 2007 году. Ранее суд продлил Мушаррафу до 18 апреля возможность находиться на свободе при условии выплаты залога, то есть предоставил ему фактический иммунитет от ареста. В четверг утром генерал прибыл в суд, чтобы получить очередное продление, однако суд ему отказал и постановил арестовать экс-президента, после чего тот скрылся в сопровождении личной охраны, отмечает Росбалт.

Мушарраф намерен подать апелляцию в Верховный суд страны с требованием отменить решение о выдаче ордера на его арест.