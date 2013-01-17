Силовики отказались арестовывать премьера Пакистана

Как передает Радио Свобода, нынешнего премьера Пакистана обвинили в коррупции.

По словам председателя Национального контрольного бюро Пакистана Фасиха Бохари, следствие провели с неточностями, поэтому ему нужно время, чтобы решить, правомерен ли арест премьера.

Верховный суд позавчера выдал предписание правоохранительным органам арестовать Раджу Первеза Ашрафа в течении суток. Его и еще 15 человек обвиняют по делу о коррупции, связанной с энергетическими проектами, в позапрошлом году, когда нынешний премьер был министром электроэнергетики и водных ресурсов Пакистана.

Эти обвинения, которые прозвучали еще в прошлом году, Раджа Первез Ашраф отвергает.