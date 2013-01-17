Силовики отказались арестовывать премьера Пакистана
17:29, 17 января 2013Мир
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В Пакистане председатель высшего органа борьбы с коррупцией и защиты экономической безопасности страны отказался сегодня выполнить указание Верховного суда арестовать премьер-министра Раджу Первеза Ашрафа.
Раджа Первез Ашраф до сих пор не арестован / Фото: dayandnightnews.com
Как передает Радио Свобода, нынешнего премьера Пакистана обвинили в коррупции.
По словам председателя Национального контрольного бюро Пакистана Фасиха Бохари, следствие провели с неточностями, поэтому ему нужно время, чтобы решить, правомерен ли арест премьера.
Верховный суд позавчера выдал предписание правоохранительным органам арестовать Раджу Первеза Ашрафа в течении суток. Его и еще 15 человек обвиняют по делу о коррупции, связанной с энергетическими проектами, в позапрошлом году, когда нынешний премьер был министром электроэнергетики и водных ресурсов Пакистана.
Эти обвинения, которые прозвучали еще в прошлом году, Раджа Первез Ашраф отвергает.
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