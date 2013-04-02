Лидер КНДР рассказал, для чего стране ядерное оружие

Развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежной мерой сдерживания войны и основой для экономического развития страны", цитирует текст заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступление Ким Чен Ына состоялось в воскресенье на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи. Полный текст речи северокорейского лидера был обнародован ЦТАК во вторник, сообщает РИА Новости.

"Наша ядерная мера сдерживания является средством для защиты суверенитета страны и народа, средством для предотвращения войны и защиты мира", - говорится в сообщении агентства.

Лидер КНДР также призвал Трудовую партию Кореи к "построению экономики страны на основе развития науки и технологий", которые бы отвечали современным потребностям страны и народа. Для этого, по мнению Ким Чен Ына, особое внимание следует уделить вопросам расширения индустриального сектора, развития химической и металлургической промышленности, а также проблеме самообеспечения страны энергоресурсами. Другой важной задачей названо развитие космической программы страны для осуществления дальнейших запусков научных спутников.

Ким Чен Ын в очередной раз раскритиковал США и их союзников, принявших несколько резолюций с осуждением запуска КНДР 12 декабря 2012 года ракеты со спутником, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой, и третьего ядерного испытания 12 февраля 2013 года. Резолюции СБ ООН против Пхеньяна позволяют блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов в поисках крупных сумм наличности при подозрении, что они направлены на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Также СБ ООН запретил поставлять в Северную Корею предметы роскоши, включая яхты и спортивные автомобили.