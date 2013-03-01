Москву засыпает снегом (фото)

Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снегопад прекратится к утру субботы. Несмотря на наступившую календарную весну, климатической весны ждать не приходится", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на регион надвигается циклон, траектория которого пройдет в 200 километрах севернее столицы, поэтому город останется в зоне этого вихря.

"В течение пятницы сохранится пасмурная погода, осадки усилятся и будут идти преимущественно в виде снега. Ожидаемое количество осадков в Москве за день - до 5 миллиметров. Вечером в связи с грядущим похолоданием возможны гололедные явления", - уточнил синоптик.

"Прогнозы на март неутешительные. Уже сегодняшней ночью начнется вторжение арктического воздуха. Ударят морозы, и средняя температура на предстоящую неделю будет соответствовать январским нормам", - добавил Тишковец.