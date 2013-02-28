В Европе договорились урезать бонусы банкирам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было достигнуто в среду вечером.

Согласно договоренности, годовой бонус руководителей банковских учреждений в ЕС не должен превышать годового объема их зарплаты.

При этом, договоренность предусматривает возможность исключительной выплаты бонуса в размере двух годовых зарплат руководителей банков в случае согласия владельцев более чем половины акций такого учреждения.

Договоренность устанавливает, что решение о повышенном бонусе может быть одобрено как минимум 65% акционеров, которые владеют не менее чем половиной акций, или 75% акционеров при отсутствии кворума на собрании.

Новые правила также предусматривают, что как минимум 8% банковского капитала должны быть капиталом высокого качества (в наименее рискованных формах).

Предусматривается, что новые правила будут вынесены на голосование в сессионный зал Европарламента в середине апреля. Их также должен одобрить Совет ЕС, после чего они должны быть включены в законодательство стран-членов до 1 января 2014 года.