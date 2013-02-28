На Пекин обрушилась сильная пылевая буря

Город окутан плотным тусклым маревом, передает ИТАР-ТАСС.

Утром показатель загрязненности воздуха превысил "опасный" уровень - критические 500 баллов по шкале Пи-эм 2,5, фиксирующей содержание в атмосфере твердых частиц диаметром 2,5 микрона и меньше. Многие горожане передвигаются по улице исключительно в марлевых повязках или масках с угольными фильтрами, чтобы защититься от желтой пыли.

Видимость в Пекине упала до 900 метров, что заметно осложнило дорожное движение. О задержке или отмене авиарейсов пока не сообщается.