Экс-посол утверждает, что у Чавеса зафиксировали смерть мозга

Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью базирующемуся в Колумбии телеканалу NTN24 Кочес сообщил, что на прошлой неделе Чавеса доставили из Гаваны в Каракас, потому что отключать его от аппарата искусственного дыхания на Кубе власти не хотели. "Президента, скорее всего, отключили от аппаратов, поддерживающих его жизнь, четыре дня назад", - сказал панамский политик.

По словам Кочеса, смерть головного мозга была зафиксирована у Чавеса еще 30 декабря. Соответственно Кочес считает возможным объявление о новых президентских выборах в Венесуэле "сегодня или завтра". При этом он настолько уверен в своих словах, что фактически бросил вызов венесуэльским властям, предложив им попытаться опровергнуть эту информацию. "Я предлагаю правительству Венесуэлы сказать, что я говорю ложь, просто показав Чавеса", - подчеркнул Кочес.

Чавес в течение двух месяцев проходил лечение на Кубе после онкологической операции, за это время его ни разу не показали по телевидению. На прошлой неделе он был неожиданно доставлен в военный госпиталь Каракаса из Гаваны, перед этим власти опубликовали его фотографии из медицинской палаты, где он изображен вместе с дочерями. Кочес называет все эти свидетельства фальшивкой.

Сам Кочес получил отставку с поста посла Панамы при ОАГ в январе, когда позволил себе критику в адрес организации в связи с согласием с решением венесуэльских властей о переносе даты вступления в должность Чавеса.