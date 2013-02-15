СМИ: Чавес не может говорить из-за последствий лечения

Одновременно они представили его фотографии, сделанные в гаванской клинике, где президент лечится после сделанной ему в декабре хирургической операции по удалению раковой опухоли. На снимках лидер боливарианской революции изображен вместе с двумя своими дочерями, одна из которых держит в руке вчерашний экземпляр кубинской газеты "Гранма", сообщает ИТАР-ТАСС.

С момента вылета на Кубу 9 декабря 2012 года У.Чавес ни разу не появлялся ни в телевизионном, ни в радиоэфире.

Кроме того, власти сообщили, что У.Чавес "находится в сознании и в полном объеме выполняет обязанности главы государства".

Министр связи Эрнесто Вильегас зачитал в прямом эфире на телеканале "Венесолана де телевисьон" официальное сообщение, где говорится, что У.Чавес "находится в тесном контакте с правительством и руководит выполнением текущих задач".