Московская полиция продолжает «отлов» криминальных авторитетов

В Москве сотрудники полиции пресекли так называемую "воровскую сходку" и задержали 70 криминальных авторитетов из России и стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В одном из ресторанов юго-западе Москвы сотрудники полиции пресекли так называемую воровскую сходку. Задержано около 70 криминальных авторитетов - жителей различных регионов России и СНГ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все задержанные доставлены в отделы полиции, где их проверяют по учетам правоохранительных органов и снимают отпечатки пальцев.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля сотрудники московской полиции одновременно провели сразу две спецоперации по пресечению так называемых «воровских сходок» на востоке и северо-западе Москвы, задержаны 90 криминальных «авторитетов».

16 января в Москве киллер застрелил российского вора в законе Аслана Усояна по кличке «Дед Хасан». Он был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. А.Усояну был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал в Украину для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.

По мнению аналитиков, после смерти «Деда Хасана», который не оставил весомого преемника, в криминальном мире начнется передел власти.