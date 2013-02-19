Полиция Москвы нагрянула на две «сходки» и задержала 90 криминальных авторитетов

Сотрудники московской полиции вчера вечером одновременно провели сразу две спецоперации по пресечению так называемых «воровских сходок» на востоке и северо-западе Москвы, задержаны 90 криминальных «авторитетов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В кафе на улице Преображенский вал оперативники МУРа задержали свыше 50-ти уроженцев Азербайджана, которые по имеющейся информации собрались отметить «коронацию» одного из них», - говорится в сообщении.

При задержании гости столицы попытались выбросить имевшиеся у них несколько единиц огнестрельного оружия, которые были изъяты и направлены на баллистическую и дактилоскопическую экспертизы.

Кроме того, на северо-западе Москвы сотрудники полиции задержали около 40 криминальных «авторитетов» из различных регионов России и стран Закавказья, которые собрались в бане, расположенной на Волоколамском шоссе. При досмотре у одного из них был изъят боевой пистолет, а еще у нескольких граждан имелось при себе травматическое оружие без соответствующих разрешений.

Все задержанные были доставлены в столичные отделы полиции, где с ними проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия и решается вопрос о привлечении их к уголовной и административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Москве киллер застрелил российского вора в законе Аслана Усояна по кличке «Деда Хасана». Он был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. В.Усояну был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал в Украину для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.

По мнению аналитиков, после смерти «Деда Хасана», который не оставил весомого преемника, в криминальном мире начнется передел власти.