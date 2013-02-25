Первая женщина-президент Кореи пообещала «новую эру народного счастья»

Во время прошедшей на площади перед Национальным собранием церемонии инаугурации Пак Кын Хе принесла клятву и пообещала, что возглавляемая ею администрация сделает все возможное для "наступления новой эры народного счастья и надежд на светлое будущее", сообщает ИТАР-ТАСС.

В церемонии участвовали 70 тысяч человек.

Утренним мероприятиям предшествовал еще один ритуал: ровно в полночь 18 представителей различных социальных кругов 33 раза ударили в колокол в беседке Посингак в центре Сеула, что по традиции ознаменовало вступление во власть 18-го президента страны.

Также в полночь Пак Кын Хе приняла обязанности главнокомандующего вооруженными силами. Это, напоминает агентство «Ренхап», произошло в условиях, когда КНДР провела ракетно-ядерные испытания и угрожает новыми атомными взрывами.