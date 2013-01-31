В Китае тибетского монаха приговорили к смертной казни

Как правило, такой приговор впоследствии заменяют на пожизненное заключение, по информации Reuters пишет Lenta.ru.

Проходивший с ним по этому же делу племянник Лоранг Церинг получил десять лет тюрьмы, сообщает агентство «Синьхуа». Оба приговоренных также были лишены политических прав: Лоранг Кончок — пожизненно, Лоранг Церинг — сроком на два года.

До своего ареста в декабре 2012 года Лоранг Кончок был членом братии буддийского монастыря Кирти в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе КНР (другое название — автономный округ Аба). По данным обвинения, в 2009 году монах примкнул к тибетскому сепаратистскому движению и начал действовать по указаниям Далай-ламы. Сначала он информировал лидеров движения о различных актах самосожжения, а затем начал вербовать новых желающих совершить самоубийство в политических целях. Лоранг Кончоку в этой деятельности, по мнению следствия, помогал племянник.

Суд установил, что монах подговаривал к самосожжению восемь человек. Трое из них погибли в 2012 году, а остальные отказались совершать самоубийство либо по собственной воле, либо после вмешательства полиции. На суде Лоранг Кончок признал свою вину.

В Тибете достаточно часто совершаются самосожжения, чтобы выразить таким образом свой протест против политики Пекина. С 2009 года такие самоубийства совершили почти 100 человек. Власти КНР убеждены, что за этими актами самосожжения стоит духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV. Правительство Тибета в изгнании, которое находится в Индии, эти обвинения отрицает, полагая, что китайские власти специально пытаются дискредитировать Далай-ламу.