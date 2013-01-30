Стало известно, когда Клинтон завершит работу госсекретаря США
08:15, 30 января 2013Мир
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Последним днем работы Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США станет пятница.
Клинтон в четверг выступит с речью о приоритетах внешней политики
Об этом сообщил РИА Новости источник в госдепартаменте.
Ранее во вторник сенат конгресса США утвердил на посту главы внешнеполитического ведомства сенатора Джона Керри.
"Клинтон в четверг выступит с речью о приоритетах внешней политики, а в пятницу она завершит работу в качестве госсекретаря", - сказал собеседник агентства.
Керри готовился к новой работе последние несколько недель.
Клинтон часто называется в качестве наиболее яркого потенциального кандидата на пост президента на выборах-2016. Сама она отказывается говорить об этом, но не отвергает эту идею, как делала раньше.
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