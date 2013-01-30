Стало известно, когда Клинтон завершит работу госсекретаря США

Об этом сообщил РИА Новости источник в госдепартаменте.

Ранее во вторник сенат конгресса США утвердил на посту главы внешнеполитического ведомства сенатора Джона Керри.

"Клинтон в четверг выступит с речью о приоритетах внешней политики, а в пятницу она завершит работу в качестве госсекретаря", - сказал собеседник агентства.

Керри готовился к новой работе последние несколько недель.

Клинтон часто называется в качестве наиболее яркого потенциального кандидата на пост президента на выборах-2016. Сама она отказывается говорить об этом, но не отвергает эту идею, как делала раньше.