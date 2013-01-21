Великобритания готова присоединиться к Центру киберзащиты НАТО - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости.

"Отношения Эстонии и Великобритании очень хорошие, в том числе благодаря тесному сотрудничеству в области обороны. Мы рады, что Великобритания также решила присоединиться к работе Центра киберзащиты и направить своих экспертов в Таллин", - сказал А.Ансип, которого цитирует пресс-служба эстонского правительства.

Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют десять стран: США, Эстония, Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия и Польша.