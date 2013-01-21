Великобритания готова присоединиться к Центру киберзащиты НАТО - СМИ
22:10, 21 января 2013Мир
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Великобритания готова присоединиться к работе Центра киберзащиты НАТО в Таллине, заявил сегодня премьер-министр Дэвид Кэмерон в ходе встречи в Лондоне с главой правительства Эстонии Андрусом Ансипом.
Сейчас в работе центра участвуют десять стран / Фото: nato.int
Об этом сообщают РИА Новости.
"Отношения Эстонии и Великобритании очень хорошие, в том числе благодаря тесному сотрудничеству в области обороны. Мы рады, что Великобритания также решила присоединиться к работе Центра киберзащиты и направить своих экспертов в Таллин", - сказал А.Ансип, которого цитирует пресс-служба эстонского правительства.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют десять стран: США, Эстония, Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия и Польша.
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