Офис премьер-министра Греции обстреляли из автомата Калашникова

Неизвестные обстреляли в Афинах сегодня ночью офис правоцентристской партии "Новая демократия", одна из пуль попала в кабинет премьер-министра Греции Антониса Самараса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты "Этнос", по предварительным данным, двое неизвестных открыли стрельбу из автомата Калашникова. Полиция обнаружила на месте ЧП девять гильз. Въезд в район перекрыт силами полиции, в расследовании задействованы антитеррористические подразделения и саперы.

"В кабинете премьер-министра нашли пулю от автомата Калашникова", - заявил официальный представитель правительства Симос Кедикоглу. По его словам, целью нападавших был кабинет А.Самараса.

Премьер проинформирован о происшествии, в офис "Новой демократии" уже прибыл секретарь политического комитета партии.

Накануне неизвестные устроили серию поджогов в офисах входящих в правящую коалицию партий в Афинах: у одного из офисов "Новой демократии" была взорвана самодельная бомба на основе газовых баллончиков, возле другого взорвались три бутылки с зажигательной смесью.

В приморском пригороде Глифада в офис правоцентристов бросили бутылку с зажигательной смесью, а в отделение левоцентристской партии ПАСОК швырнули два кирпича.

Кроме того, в центральном районе Кесариани подожгли два банкомата.

В ночь на воскресенье неизвестные подожгли дом брата официального представителя греческого Кабинета министров С.Кедикоглу. До этого были подожжены дома нескольких известных журналистов, ответственность взяли на себя анархистские группировки.