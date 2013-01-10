Американские конгрессмены «решительно» попросили Януковича выпустить Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина", сославшись на копию соответствующего письма, которое подписали председатель Хельсинской комиссии Крис Смит и члены комиссии от Республиканской партии Роберт Адерхольт, Луис Слотер, Майкл Бургесс, Майк Макинтайр и Джозеф Питтс.

"Как члены Конгресса и Хельсинской комиссии США мы пишем вам, чтобы решительно призвать освободить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а также полностью восстановить их политические и гражданские права", - говорится в письме.

Правозащитники и конгрессмены подчеркивают, что независимость Украины и ее будущее демократическое развитие имеют жизненно важное значение для глобальной безопасности. "Украина является неотъемлемой частью Европы и важным региональным игроком. Со времени возобновления независимости Украины 21 год назад США и Украина построили крепкие отношения. Конгресс США, с согласия обеих партий, продемонстрировал значительные успехи в поддержке украинской независимости и демократии. Однако, сегодня мы сталкиваемся с серьезным препятствием в наших отношениях, что значительно осложнит усилия относительно дальнейшего укрепления нашего партнерства", - отмечают подписанты письма.

В то же время они выражают глубокую обеспокоенность серьезным регрессом в демократическом развитии Украины, в том числе практикой избирательного правосудия и преследования ведущих оппозиционных деятелей. "В случае Тимошенко мы глубоко обеспокоены справедливостью судебного процесса, который в октябре 2011 года привел к ее осуждению к 7-летнему сроку заключения. Мы считаем, что этот приговор является криминализацией политического решения с помощью судебного процесса, который не отвечал международным стандартам", - подчеркивается в письме.

Кроме того, конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу сообщений об ограничении доступа Ю.Луценко к медицинскому лечению в колонии, в которой его содержат.

В то же время Хельсинская комиссия с тревогой наблюдает за тем, как Генеральная прокуратура продолжает инициировать дополнительные расследования дел против Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. "Например, повторное открытие дополнительных дел против Тимошенко, которые были ранее закрыты и считались таковыми, относительно которых 10-летний срок давности истек, возникает вопрос относительно того, не намерена ли украинская власть сделать все возможное, чтобы как можно дольше держать ее в тюрьме и подальше от политической арены", - подчеркнули конгрессмены.

"Заключение Тимошенко и Луценко подрывает демократические ценности и создает серьезное препятствие в отношениях между Украиной и США, а также в попытках Украины стать полноценной демократией, в которой уважаются права человека и господствует верховенство права. К сожалению, заключение Юлии Тимошенко и Юрия Луценко будет продолжать серьезно подрывать имидж Украины в глазах международного сообщества, а также негативно отразится на председательстве Украины в ОБСЕ. Пока они будут оставаться за решеткой, международное сообщество не сможет полностью верить в преданность украинских лидеров демократии ",- резюмировали представители Хельсинской комиссии.