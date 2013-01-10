ВР рассмотрит декриминализацию «статей Тимошенко и Луценко»

Верховная Рада Украины пакетом проголосовала за включение в повестку дня сессии ряда законопроектов, в том числе и по декриминализации статей Уголовного кодекса Украины, по которым осуждены Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, а также законопроект об амнистии.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 318 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

В частности, за данное решение голосовали из фракции ПР 174 народных депутата, "Батькивщина" - 63, "УДАР" - 36, ВО "Свобода" - 35 и 10 внефракционных народных депутатов.

В пакете законопроектов, которые включены в повестку дня, есть, в частности, проект закона об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции ООН в Кот-д’Ивуаре, а также законопроекты об изменении законодательства, которое касается назначения и индексации пенсии, относительно обеспечения стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли.

Кроме того, в пакете есть законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс, внесенный народным депутатом Украины Виктором Швецом (фракция “Батьківщина”), которым предусмотрено декриминализировать статьи, по которым осуждены Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, а также законопроект об амнистии на 2013 год.

Кроме того, в пакете есть проект постановления о поддержке евроинтеграционных устремлений украинского народа.

После голосования в зале возник спор, поскольку представители оппозиции увидели, что кое-кто из большинства голосует за своих коллег по парламенту.