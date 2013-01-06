Депардье предложили стать министром культуры Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что французский актер Жерар Депардье, получивший в субботу российское гражданство, может занять вакантное сейчас место министра культуры республики, сообщил РИА Новости представитель мордовского правительства.

"Если у господина Депардье есть такое желание, то ему может быть предложен этот пост", — процитировал собеседник агентства слова главы Мордовии Владимира Волкова.

Представитель правительства пояснил, что Волков сделал такое предложение, отвечая на вопрос одного из местных журналистов во время посещения Депардье республики в воскресенье.

Депардье поблагодарил Волкова за это предложение. При этом он сказал, что сможет принять такое решение только после подробного знакомства с бытом и культурой Мордовии, которое может произойти при последующих посещениях республики.

Также собеседник агентства сообщил, что власти Мордовии предложили Депардье поселиться в республике и выбрать себе квартиру или дом. "Он не является поклонником жизни в мегаполисах и может выбрать место в тихом комфортном месте", — сказал представитель правительства.

Депардье уже сегодня планирует покинуть республику.