Одним россиянином больше - Путин вручил Депардье паспорт

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя состоявшуюся накануне поздно вечером встречу.

"По случаю нахождения Депардье в РФ ему был передан российский паспорт", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы нового президента Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен. В четверг стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство РФ.

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Песков подчеркнул, что Депардье приехал в Россию с частной поездкой. "Накануне состоялась краткая встреча президента с Депардье", — отметил пресс-секретарь главы государства.