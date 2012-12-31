В США будут прослушивать телефоны иностранцев, подозреваемых в терроризме

Президент США Барак Обама подписал закон, на пять лет продлевающий право американских спецслужб прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную почту иностранцев, подозреваемых в шпионаже и терроризме, сообщает Huffington Post.

Действие закона не распространяется на граждан США, для слежки за ними силовикам по-прежнему необходимо разрешение суда, передает «Газета.Ru».

Перед предыдущими президентскими выборами идентичная версия закона стала предметом бурных дебатов в Сенате, отмечают в Huffington Post. В числе прочих Б.Обама заявлял, что программа прослушки, инициированная администрацией тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, нарушает права американцев. Однако в этом году Президент и Овальный кабинет поддержали приятие закона, и на фоне обсуждения проблемы возможного «фискального обрыва» продление его действия привлекло гораздо меньше внимания.