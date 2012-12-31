Обама и конгресс вновь не договорились - до «фискального обрыва» остались сутки

Сенат США опять соберется в понедельник и за несколько часов до наступления Нового года попытается найти компромисс, чтобы избежать одновременного секвестра бюджета и увеличения налогов с 1 января, что может грозить мировой экономике рецессией.

«Все еще есть время, чтобы договориться, и мы намерены продолжить (в понедельник)», — цитирует главу демократов в сенате Гарри Рида телекомпания CNN.

Секвестр американского бюджета был законодательно «запрограммирован», когда Белому дому и республиканцам не удалось в прошлый раз достичь договоренности об урегулировании бюджетного кризиса.

Увеличение налогов должно произойти автоматически, так как с наступлением Нового года истечет действие налоговых льгот, введенных еще при президентстве Джорджа Буша-младшего. Барак Обама выступает за их продление для среднего класса. Оппозиция в конгрессе, в свою очередь, утверждает, что при медленном темпе роста экономики налоговые льготы должны действовать и для богатых, которые, настаивают республиканцы, получат таким образом возможность создавать больше рабочих мест, что поможет решить остро стоящую проблему безработицы.

Считается, что если США не удастся предотвратить «фискальный обрыв», то американская экономика может вновь войти в рецессию, что, в свою очередь, негативно отразится на экономике других стран. При этом фондовые индексы могут резко упасть, а международные агентства могут понизить кредитный рейтинг США.

Газета.ру