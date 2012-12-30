Во Франции умер известный актер

Известный французский актер театра и кино Жан Топар (Jean Topart) скончался в субботу во Франции, сообщает в воскресенье РИА Новости по информации Франс Пресс.

За свою долгую карьеру актер исполнил более 60 ролей, не только в кино, но и на телевидении.

Отечественному зрителю Топар известен, в частности, по роли Месье Бурье в экранизации романа Анны и Сержа Голон "Анжелика — маркиза ангелов", вышедшей в 1964 году. Кроме этого он играл в таких фильмах как "Дядя Ваня", "Рокамболь", "Цыпленок под уксусом" и "Холодный пот".