Во Франции умер известный актер

14:24, 30 декабря 2012
Мир
7949 0

Зрителю Жан Топар известен, в частности, по роли Месье Бурье в экранизации романа Анны и Сержа Голон "Анжелика - маркиза ангелов".

Жан Топар скончался в возрасте 90 лет

Известный французский актер театра и кино Жан Топар (Jean Topart) скончался в субботу во Франции, сообщает в воскресенье РИА Новости по информации Франс Пресс.

За свою долгую карьеру актер исполнил более 60 ролей, не только в кино, но и на телевидении.

Отечественному зрителю Топар известен, в частности, по роли Месье Бурье в экранизации романа Анны и Сержа Голон "Анжелика — маркиза ангелов", вышедшей в 1964 году. Кроме этого он играл в таких фильмах как "Дядя Ваня", "Рокамболь", "Цыпленок под уксусом" и "Холодный пот".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter