Во Франции умер известный актер
14:24, 30 декабря 2012Мир
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Зрителю Жан Топар известен, в частности, по роли Месье Бурье в экранизации романа Анны и Сержа Голон "Анжелика - маркиза ангелов".
Жан Топар скончался в возрасте 90 лет
Известный французский актер театра и кино Жан Топар (Jean Topart) скончался в субботу во Франции, сообщает в воскресенье РИА Новости по информации Франс Пресс.
За свою долгую карьеру актер исполнил более 60 ролей, не только в кино, но и на телевидении.
Отечественному зрителю Топар известен, в частности, по роли Месье Бурье в экранизации романа Анны и Сержа Голон "Анжелика — маркиза ангелов", вышедшей в 1964 году. Кроме этого он играл в таких фильмах как "Дядя Ваня", "Рокамболь", "Цыпленок под уксусом" и "Холодный пот".
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