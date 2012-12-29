Во Франции признали неконституционным налог на доход в 75%

16:59, 29 декабря 2012
Политика
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Французский Конституционный совет признал противоречащим Основному закону повышение налога на доход до 75%.

Жерар Депардьє в українському національному костюмі на гуцульському базарі в Яремчі, 6 січня

Об этом сообщает украинская служба BBC.

Повышение налогов для тех, кто зарабатывает более одного миллиона евро, было одним из ключевых положений политики президента Франции Франсуа Олланда.

Эта политика вызвала возмущение бизнес-сообщества и заставила многих богачей заявить, что они подумывают об эмиграции. Как известно, французский актер Жерар Депардье недавно объявил, что переезжает в Бельгию, чтобы избежать налога.

В обнародованном в субботу решении Конституционный совет Франции заявил, что новый уровень налога не базируется на "равенстве в общественных обязанностях", поскольку, в отличие от других налогов на доходы, он применяется к конкретным лицам, а не к домохозяйствам. Например, это означает, что домохозяйство, где один человек зарабатывает больше миллиона евро, платит этот налог, а домохозяйство, где двое зарабатывают по 900 тысяч евро, не будет.

Совет также раскритиковал методы расчета налога.

75-процентный налог был учтен в проекте бюджета, одобренном парламентом в сентябре.

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