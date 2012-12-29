Во Франции признали неконституционным налог на доход в 75%

Об этом сообщает украинская служба BBC.

Повышение налогов для тех, кто зарабатывает более одного миллиона евро, было одним из ключевых положений политики президента Франции Франсуа Олланда.

Эта политика вызвала возмущение бизнес-сообщества и заставила многих богачей заявить, что они подумывают об эмиграции. Как известно, французский актер Жерар Депардье недавно объявил, что переезжает в Бельгию, чтобы избежать налога.

В обнародованном в субботу решении Конституционный совет Франции заявил, что новый уровень налога не базируется на "равенстве в общественных обязанностях", поскольку, в отличие от других налогов на доходы, он применяется к конкретным лицам, а не к домохозяйствам. Например, это означает, что домохозяйство, где один человек зарабатывает больше миллиона евро, платит этот налог, а домохозяйство, где двое зарабатывают по 900 тысяч евро, не будет.

Совет также раскритиковал методы расчета налога.

75-процентный налог был учтен в проекте бюджета, одобренном парламентом в сентябре.