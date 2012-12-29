Во Франции признали неконституционным налог на доход в 75%
Французский Конституционный совет признал противоречащим Основному закону повышение налога на доход до 75%.
Об этом сообщает украинская служба BBC.
Повышение налогов для тех, кто зарабатывает более одного миллиона евро, было одним из ключевых положений политики президента Франции Франсуа Олланда.
Эта политика вызвала возмущение бизнес-сообщества и заставила многих богачей заявить, что они подумывают об эмиграции. Как известно, французский актер Жерар Депардье недавно объявил, что переезжает в Бельгию, чтобы избежать налога.
В обнародованном в субботу решении Конституционный совет Франции заявил, что новый уровень налога не базируется на "равенстве в общественных обязанностях", поскольку, в отличие от других налогов на доходы, он применяется к конкретным лицам, а не к домохозяйствам. Например, это означает, что домохозяйство, где один человек зарабатывает больше миллиона евро, платит этот налог, а домохозяйство, где двое зарабатывают по 900 тысяч евро, не будет.
Совет также раскритиковал методы расчета налога.
75-процентный налог был учтен в проекте бюджета, одобренном парламентом в сентябре.