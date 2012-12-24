В Германии установлен температурный рекорд: воздух прогрелся до +20

Об этом сообщают РИА «Новости».

При этом температурный рекорд для сочельника был побит во второй раз за день. Ранее немецкие метеорологи сообщили, что в понедельник во Фрайбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) было зафиксировано 18,5 градуса тепла. До этого самый теплый день 24 декабря был в городе Баден-Баден в 1983 году. Тогда воздух прогрелся до 17,8 градуса.

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Аномально теплая погода в сочетании с дождями стала причиной не типичных для кануна Рождества паводков в ряде районов на юге и западе Германии. Специалисты службы мониторинга и предупреждения о паводках земли Бавария опасаются, что в ближайшее время угроза подтопления населенных пунктов возникнет в северной части бассейна Дуная. Также возможно осложнение паводковой обстановки на Майне и Рейне. Есть угроза частичного подтопления таких крупных городов, как Дюссельдорф и Кёльн.