Синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра со ссылкой на директора ведомства Николая Кульбиду.

В Новогоднюю ночь температура воздуха значительно повысится, осадков не будет. По словам Н.Кульбиды, в Новогоднюю ночь температура будет -1...-6°С и 0...+4°С в Крыму.

1 января 2013 года днем температура будет около 0°С, на юге страны 0...+5°С, в Крыму до +8...+9°С. По прогнозам, в эти дни осадков не будет.

Изменение погодных условий началось 24 декабря с западных областей. Здесь наблюдаются осадки в виде мокрого снега. В течение дня зона осадков переместится в южные и центральные области.

25 декабря в восточных и северо-восточных областях еще будет холодно: -18...-23°С, в западных областях температура будет около 0°С, а в центре и на юге Украины -7...-12°С.

26 декабря теплая воздушная масса распространится на всю страну, температура ночью будет около 0°С, днем +1...+6°С, в южных областях +4...+9°С, в Крыму до +10...+12°С.

Такая погода в Украине сохранится до Нового года. При этом начнется таяние снега. По прогнозам, снежный покров исчезнет полностью в южных регионах. На остальной территории он уменьшится, уплотнится, но полностью не исчезнет.

В то же время это явление может быть опасным для граждан, поскольку возможно падение снежных масс и сосулек с крыш дома, а также будет таять лед на водоемах.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными во время прогулок по улицам, не ходить под стенами и балконами домов, не выходить на ледовый покров на реках и озерах.