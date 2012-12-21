Саакашвили: до того как умру, я намерен действовать

"Я буду в политике. Есть те, кто мечтают о разрушении "Нацдвижения", но этого не произойдет. Ни я, ни "Нацдвижение" с политической арены Грузии не исчезнем... Я думаю, что "Нацдвижение" расширится и примет новые кадры. И естественно, я никуда не ухожу из грузинской политики, пусть на это никто не надеется", - сказал Саакашвили на брифинге поздно вечером 20 декабря

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По словам Саакашвили, он считает своей главной задачей довести до конца начатые "Нацдвижением" реформы и не допустить разрушения государства. При этом он категорически опроверг слухи о том, что якобы планирует покинуть Грузию. "Я здесь родился, здесь живу, и здесь умру. Но до того как умру, я намерен действовать. И как не будет конца света, так и не будет конца "Нацдвижения", - подчеркнул он.

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Саакашвили также заявил, что готов лишиться всех президентских привилегий, если парламент примет такое решение, в том числе – если он лишится охраны и транспортного обслуживания. "Мне не нужны самолеты, бронированные автомобили... Вот возьму у матери машину, и буду ездить по стране и встречаться с народом", - приводит его слова Новости-Грузия.