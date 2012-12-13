Однопартиец Саакашвили повесился после допросов прокуратуры

В ночь со среды на четверг найден повешенным заместитель главы администрации Гардабанского муниципалитета Грузии (регион Квемо Картли) Манучар Джохадзе. Как передает "Грузия online" со ссылкой на источник в местной администрации, тело чиновника было обнаружено в его собственном доме членами семьи покойного.

Джохадзе был членом партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Как заявил другой представитель этой политической силы, депутат грузинского парламента Гиви Таргамадзе, не исключено, что самоубийство могло быть спровоцировано вызовом Джохадзе на допрос в прокуратуру, сообщает Lenta.ru.

"К сожалению не все могут выдержать давление со стороны властей и мы можем иметь такой результат объявленной нам войны со стороны власти", - заметил парламентарий. Причины, по которым Джохадзе был вызван на допрос, не уточняются.

Близкие и друзья Джохадзе утверждают, что накануне самоубийства виделись с ним и чиновник не производил впечатление человека, который готовится покончить с собой. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее неоднократно сообщалось, что после парламентских выборов в Грузии 1 октября, выигранных оппозиционной коалицией "Грузинская мечта", многие политики и чиновники, представляющие "Единое национальное движение" подверглись уголовному преследованию по различным обвинениям. В партии Саакашвили задержания его сторонников считают политическими репрессиями.