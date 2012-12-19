Саакашвили обвинил правительство в «талибанизации» Грузии

"Правительство Грузии объявило масштабную программу разрушения, - заявил Президент. - В современной эпохе пример разрушения по политическому признаку был осуществлен талибами в Афганистане (очевидно, имеется в виду разрушение талибами статуй Будды в Бамианской долине в 2001 году). Не думаю, что в XXI веке Грузия должна опозориться перед всем миром талибанизацией и разрушением новых современных зданий".

Как отмечает М.Саакашвили, «должно быть разрушено Национальное движение, не только как организация, но и как будущее, сказал один из министров. Наш народ проголосовал за улучшение социальной устойчивости, а не разрушение. Перед выборами я говорил, что, к сожалению, существует опасность, что к власти придет большая бригада разрушителей, и это многие воспринимали со смехом, мол, Саакашвили, как всегда утрирует. К сожалению, они эти обещания осуществляют, во всяком случае обещают, что выполнят», - заявил Президент.

Говоря о "новых современных зданиях", Саакашвили, вероятно, имел в виду некоторые объекты в Тбилиси, отмечает Лента.ру.

Ранее, как сообщалось, новый премьер-министр Грузии, миллиардер и создатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили раскритиковал здание строящегося театра на тбилисской площади Рике. 18 декабря он заявил, что проект, поддержанный Президентом, не соответствует внешнему виду столицы и что недостроенное здание, возможно, следует снести. "Проведем опрос, привезем иностранных экспертов. Они оценят проект и если надо будет, мы завершим проект. Если это искажает вид и должно быть разрушено, то лучше сделать это своевременно. У меня в принципе подобное отношение к данному вопросу", - сказал премьер.

В ноябре, вскоре после прихода Б.Иванишвили и его соратников к власти, руководство компании NCC, занимающейся строительством театра, было задержано по обвинению в отмывании денег. В мэрии Тбилиси (ее пока возглавляет соратник Президента Гиги Угулава), по заказу которой ведется строительство, назвали обвинения необоснованными.

До этого Б.Иванишвили пообещал снести стеклянный "Мост мира" в Тбилиси. Соответствующее заявление он сделал еще в период предвыборной кампании, заявив, что данный объект не вписывается в облик старого города. Уже после выборов лидер "Грузинской мечты" подтвердил свою позицию. "Что касается моста, у меня те же желания, и не только относительно моста", - сказал он.

Также Б.Иванишвили и его соратники отвергли идею переноса парламента из столицы в Кутаиси, поддержанную Президентом. Пока что депутаты нового созыва работают в Кутаиси (где было специально построено здание для законодательного органа). Однако новые власти страны планируют вернуться к прежнему порядку, когда парламент работал в столице. Освободившееся после этого здание в Кутаиси, по словам Б.Иванишвили, может быть отдано под концертный зал.

Оппоненты М.Саакашвили, пришедшие к власти, также отказались от строительства города Лазика на берегу Черного моря. Проект, предложенный Президентом, Б.Иванишвили назвал анекдотичным.

Новое правительство во главе с Б.Иванишвили было сформировано в конце октября.

М.Саакашвили, против которого выступает "Грузинская мечта", пока сохраняет за собой пост Президента, однако его влияние за последнее время значительно уменьшилось.