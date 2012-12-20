За год убито 88 журналистов и 46 блогеров

Это наихудший показатель с 1995 года, когда организация начала подводить ежегодные итоги агрессии против журналистов.

Как отмечается в официальном пресс-релизе организации, переданном УНИАН, в этом году было в мире арестовано 879 журналистов, 1993 журналиста физически пострадали или получали угрозы в связи с профессиональной деятельностью, 38 журналистов похищены, 73 журналиста вынуждены были покинуть свои страны из-за преследований.

Кроме того, в мире в этом году было убито 6 технических медиа-работников и арестовано 144 блогера.

«Репортеры без границ» констатируют, что в течение 2012 года значительно возросла агрессия против журналистов. В частности, число журналистов, убитых в связи с профессиональной деятельностью, выросло на 33% по сравнению с показателем 2011 года. Больше всего журналистов пострадали в регионах Ближнего Востока и Северной Африки (26 журналистов убиты), Азии (24 журналиста убиты) и в странах южнее Сахары (21 журналист убит). Снижение числа убитых журналистов зафиксировано только в западном полушарии.

В организации отмечают, что это наихудшие показатели с 1995 года, когда «Репортеры без границ» начали подводить ежегодные итоги и сводить цифры нападений на журналистов в мире. Число журналистов, убитых или погибших в 2011 году, составило 67, в 2010 - 58, в 2009 - 75. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда были убиты 87 журналистов. 88 журналистов, погибших в 2012 году, лишились жизни при освещении войны и бомбардировок, или были убиты группировками, связанными с организованной преступностью (включая незаконное обращение наркотиков), исламистскими боевиками, или по приказу коррумпированных чиновников.

"Причиной беспрецедентного числа журналистов, убитих в 2012 году, стали в основном война в Сирии, хаос в Сомали, и насилие талибов в Пакистане", - заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

"Безнаказанность лиц, виновных в нарушениях прав человека, в частности, права на свободу информации, стимулирует увеличение этих нарушений", - прибавил К.Делуар.

По данным «Репортеров без границ», в этом году жертвами насилия стали производители всех видов новостей. Сильно пострадали также блогеры и представители гражданской журналистики - 47 убитых в 2012 году по сравнению с 5 убитыми блогерами в 2011 году. Больше всего блогеров и гражданских журналистов (44 ) было убито в этом году в Сирии. Эти мужчины и женщины выступают в качестве репортеров, фотографов и видео-журналистов, изо дня в день документируя свою жизнь, репрессии правительства против своих оппонентов и т. п. Если бы не их деятельность, сирийский режим мог бы навязать полную изоляцию определенных регионов от появления в новостях, продолжая тайно массовые убийства.

При подведении итогов «Репортеры без границ» использовали подробную информацию, собранную в ходе своего мониторинга нарушений свободы информации в течение года. Жертвами были журналисты и блогеры, погибшие в связи со сбором и распространением новостей и информации. «Репортеры без границ» не исключают, что были случаи, когда журналисты и блогеры были убиты исключительно в связи с их политической или общественной деятельностью, или по другим причинам, не связанным с предоставлением информации и новостей. «Репортеры без границ» продолжают расследовать другие случаи, по которым они до сих пор не смогли получить достаточно информации, необходимой для принятия решения.