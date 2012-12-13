МИД Украины сделал заявление о захваченной в Сирии украинке
Украина в очередной раз выражает глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг Анхар Кочневой, незаконно удерживаемой на территории Сирии группировкой, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.
Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел заявлении МИД Украины.
«Украинской стороной принимаются всесторонние меры для освобождения захваченной украинки как на уровне государства, в том числе во взаимодействии с международными партнерами, так и с привлечением общественных и религиозных организаций», - говорится в документе.
Украина предостерегает лица и группировки, которые удерживают А.Кочневу, что в случае применения ими методов физического или иного влияния на нее, которые причинят вред ее здоровью или жизни, неминуемым последствием для всех причастных к таким действиям будет наступление в полной мере ответственности за совершение преступления, подчеркивается в заявлении.
Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.
8 ноября у Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.
Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов.