МИД Украины сделал заявление о захваченной в Сирии украинке

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел заявлении МИД Украины.

«Украинской стороной принимаются всесторонние меры для освобождения захваченной украинки как на уровне государства, в том числе во взаимодействии с международными партнерами, так и с привлечением общественных и религиозных организаций», - говорится в документе.

Украина предостерегает лица и группировки, которые удерживают А.Кочневу, что в случае применения ими методов физического или иного влияния на нее, которые причинят вред ее здоровью или жизни, неминуемым последствием для всех причастных к таким действиям будет наступление в полной мере ответственности за совершение преступления, подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября у Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн. долларов.