КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности со спутником с космодрома "Сохэ".
Сделанное Северной Кореей 1 декабря заявление о намерении с 10 по 22 декабря произвести с космодрома "Сохэ"запуск ракеты с научно-исследовательским спутником вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества, передает РИА Новости.
Существуют подозрения, что запуски в рамках космической программы КНДР являются замаскированными испытаниями ракетного арсенала страны.
В апреле 2012 года с космодрома "Сохэ" в западной провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск ракеты-носителя "Ынха-3"со спутником "Кванмёнсон-3", однако завершился он неудачно.
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Во вторник поступила информация, что готовившаяся к запуску ракета со спутником снята со стартовой площадки космодрома "Сохэ"для устранения технических неполадок в ее первой ступени.