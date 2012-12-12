КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Сделанное Северной Кореей 1 декабря заявление о намерении с 10 по 22 декабря произвести с космодрома "Сохэ"запуск ракеты с научно-исследовательским спутником вызвало резкое осуждение со стороны мирового сообщества, передает РИА Новости.

Существуют подозрения, что запуски в рамках космической программы КНДР являются замаскированными испытаниями ракетного арсенала страны.

В апреле 2012 года с космодрома "Сохэ" в западной провинции Пхёнан-Пукто был произведен запуск ракеты-носителя "Ынха-3"со спутником "Кванмёнсон-3", однако завершился он неудачно.

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Во вторник поступила информация, что готовившаяся к запуску ракета со спутником снята со стартовой площадки космодрома "Сохэ"для устранения технических неполадок в ее первой ступени.