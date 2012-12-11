КНДР начала демонтаж ракеты со спутником

По словам источника, на основе анализа имеющихся данных специалисты пришли к выводу о том, что "неполадки произошли в системе управления вектором тяги" ракеты.

Как сообщает РИА Новости, ранее во вторник СМИ сообщили о том, что северокорейские инженеры, предположительно, начали демонтаж ракеты, установленной ранее на стартовой площадке космодрома "Сохэ". Накануне КНДР объявила о намерении продлить временное окно запуска ракеты до 29 декабря. По словам представителя Комитета по космической технике КНДР, изменение дат запуска ракеты связано с "технической неисправностью в блоке управления двигателем". Ранее южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала информацию, что неполадки могли возникнуть с ускорителем третьей ступени ракеты.

Запуск ракеты со спутником с космодрома "Сохэ"был изначально запланирован между 07.00 и 12.00 по местному времени (00.00 и 05.00 по Киеву) в один из дней с 10 по 22 декабря. Планы Пхеньяна по запуску ракеты вызвали резкое осуждение со стороны международного сообщества, полагающего, что в действительности космическая программа КНДР является замаскированным испытанием баллистических ракет. В апреле 2012 года с космодрома "Сохэ"был произведен пуск ракеты-носителя "Ынха-3"со спутником "Кванмёнсон-3", однако завершился он неудачно.