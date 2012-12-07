Польша: на обломках самолета, разбившегося под Смоленском, были следы тротила
Руководитель польской военной прокуратуры Ежи Артымяк признал, что некоторые детекторы при обследовании показали следы тротила.
Об этом сообщает Die Presse (перевод Инопрессы).
Однако, по словам Артымяка, это не означает, что на борту была взрывчатка. Фрагменты самолета, по данным издания, по-прежнему находятся в России, однако польские эксперты могут их обследовать.
Депутаты партии "Право и справедливость", в которую входил погибший при авиакатастрофе под Смоленском президент Лех Качиньский, обвинили прокуратуру в том, что в октябре ее представители лгали, пишет издание.
Оппозиционная партия "Союз демократических левых", решительно отвергающая версию о покушении, также высказала критику в адрес прокуратуры. Депутат Ричард Калиш сказал, что на борту самолета вполне мог быть тротил, "в конце концов, этот самолет когда-то перевозил солдат в Афганистан". Поэтому упомянутые следы не являются признаками взрыва или покушения. Однако, по его словам, прокуратуре надо было обнародовать эти данные раньше, чтобы избежать слухов, говорится в статье.