Эксгумировали тела еще двух жертв Смоленской авиакатастрофы

Как сообщили в прокуратуре Польши, эксгумация была проведена из-за подозрений, что тела погибших могли перепутать перед похоронами.

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"Несмотря на то, что польские семьи в Москве правильно опознали своих близких, анализ материала показал, что в московском институте судебной экспертизы представители российской стороны неправильно обозначили останки", - цитирует слова прокурора Би-Би-Си.

Это уже третья в 2012 году эксгумация останков погибших в авиакатастрофе. Осенью власти Польши дважды проводили эксгумацию и проверяли личности четырех погибших, тела которых, как выяснилось, были похоронены в чужих могилах.

Справка УНИАН. В результате катастрофа правительственного Ту-154 под российским городом Смоленск 10 апреля 2010 года погибли 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными должностными лицами, которые вместе с Президентом Л.Качинским планировали почтить память жертв Катынской трагедии. Во время посадки самолет зацепился при верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

Польша и Россия проводили два отдельных расследования причин катастрофы, но в обоих официальных рапортах главной причиной трагедии была названа ошибка пилотов.