Конгресс США выступает за отмену визовой лотереи

Как сообщает Washington Times, за принятие законопроекта проголосовало 245 конгрессменов против 139. «Принятие законопроекта 245 голосами против 139 стало первой проверкой для плана Республиканской партии постепенно разобраться с иммиграцией, и хотя законопроект прошел, противодействие демократов показывает, что этому плану еще предстоит столкнуться с серьезными препятствиями», - сказано в сообщении.

Официально главным аргументом в пользу законопроекта было то, что он облегчит выдачу грин-карт людям, изучающим естественные науки, технологии и инженерное дело, хотя , как передает издательство, борьба в основном шла вокруг республиканских планов отменить иммиграционную визовую лотерею, которую республиканцы считают рассадником жульничества.

«Мы хотим поместить в начало очереди людей, каждый из которых, переезжая к нам, в конечном счете, создает рабочие места», - заявил конгрессмен-республиканец от Калифорнии Даррелл Айсса, проводивший законопроект через Палату представителей.

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Однако демократы возражали против превращения иммиграции в игру с нулевой суммой, в рамках которой новые визы будут выдаваться только в ущерб существующим иммиграционным квотам.

«Я не могу поддержать закон, который сталкивает иммигрантские сообщества друг с другом», - заявила член Конгресса Зои Лофгрен, возглавляющая демократов в подкомитете по иммиграции.

Она также добавила, что речь не идет об обмене с соотношением один к одному и что республиканский законопроект на деле уменьшит иммиграцию.

По ее словам, каждый год используются все 55 тысяч иммиграционных виз, зато, как показывает статистика Национального научного фонда, даже просто претендовать на визы по новому законопроекту смогут лишь 30 тысяч студентов в год.

После победы президента Барака Обамы на выборах этого года, которую, как считается ему помогла одержать поддержка выходцев из Латинской Америки, обе партии решили вплотную заняться вопросом об иммиграции.

Демократы утверждают, что они хотят принять широкий законопроект, который легализует большинство нелегальных иммигрантов и изменит систему легальной иммиграции. В свою очередь спикер Палаты представителей Джон Бейнер заявил, что конгрессмены будут продвигаться в этом вопросе поэтапно.

И республиканцы, и демократы согласны с тем, что надо прилагать больше усилий, чтобы удерживать в Америке желательных потенциальных иммигрантов – например, получающих ученые степени. Однако они расходятся в вопросе о том, следует ли делать это отдельно от других шагов, и если нет, то с какими мерами это нужно сочетать.

В данном случае такой мерой стала отмена иммиграционной визовой лотереи, против которой давно выступал ряд республиканцев, утверждая, что она служит источником мошенничества и может стать угрозой национальной безопасности.

Лотерея предполагает случайную выдачу иммиграционных виз с целью дать людям, живущим в странах, из которых в США прибывает мало иммигрантов, шанс переехать в Америку. Каждый год на 55 тысяч виз по этой программе претендуют миллионы потенциальных иммигрантов.

Глава Юридического комитета Палаты представителей Ламар Смит, написавший законопроект, считает, что визовая лотерея поощряет мошенничество.